Мурманск, 20 декабря, 2018, 19:09 — ИА Регнум. Рыболовецкие траулеры начали отказываться от выгрузки в мурманском порту: судно «Антиас», не дождавшись своей очереди на выгрузку, ушло из рыбного порта, а траулер «Капелан» отменил запланированный рейс в Мурманск. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мурманского морского рыбного порта.

Tom Thiel Порт в Мурманске

«Порт потерял возможность заработать на выгрузке и хранении 820 тонн мороженой рыбы, — объясняет начальник перегрузочного комплекса ММРП Эдуард Малашенков. — Недовольны и докеры, ведь их заработок зависит от объёмов выгрузки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, порт прогнозировал «уход» рыболовецких судов в Норвегию. Причиной для таких прогнозов послужил конфликт между руководством порта и новым арендатором причалов. Выгрузка и обслуживание судов происходят у причалов без согласования с руководством порта. Несогласованность действий привела к образованию очереди из судов в порту.

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