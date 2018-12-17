Руководство мурманского порта опасается, что рыбаки «уйдут» в Норвегию

Мурманск, , 15:59 — REGNUM Конфликт между арендаторами и руководством мурманского морского рыбного порта привел к нарушению работы рыбного терминала — на прошлой неделе у причалов скопилась целая очередь судов, ожидающих разгрузки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе порта.

Напомним, в феврале 2018 года Росимущество передало причалы рыбного порта ФГУП «Нацрыбресурс». А в ноябре «Нацрыбресурс», не потратив ни копейки на ремонт причалов, выставил право их аренды на торги. Победителями стали ООО «Мурманский складской терминал» и ООО «Севгазсервис», не имеющие никакого отношения к рыбной отрасли. И плоды победы, как сообщили в порту, не заставили себя ждать.

13 декабря в Кольский залив зашло судно «Валерий Васильев». Без какого-либо согласования с рыбным портом оно, в нарушение «Правила захода судов в морские порты и выхода судов из морских портов», утвержденных Минтрансом РФ, встало у причала №39, самостоятельно пришвартовалось и начало выгружать тяжелую спецтехнику, бетонные конструкции и прочий груз. На все вопросы портовиков о разрешении, и согласовании грузовладелец и капитан судна отвечали, что постановка согласована с «Нацрыбресурсом» и «Мурманским складским терминалом», а рыбаки могут и подождать. Более того, они отказались от услуг портовиков по погрузочно-разгрузочным работам, хотя АО «ММРП» — единственная организация, имеющая право на такую деятельность на рыбном терминале Мурманска.

«По сути, сейчас непонятно кто выгружает непонятно что на причалы рыбного порта», — подчеркнули в порту.

От нескольких часов до нескольких суток пришлось ждать очереди судам «Polfoss», «Выборгский», «Антиас» и другим.

Руководство порта винит в сложившейся ситуации Росрыболовство (ФАР).

«Из-за своих размеров «Валерий Васильев» занял место, на которое спокойно могли встать рыбный транспорт и траулер, — объясняет главный диспетчер АО «ММРП» Виталий Клименков. — На подходе еще одно судно с аналогичным грузом — «Синегорск», если оно встанет у пирса, то под рыбаков просто не останется места».

Руководство рыбного порта обратилось в портнадзор, транспортную прокуратуру и полиции с просьбой остановить незаконную выгрузку. На место уже прибыли сотрудники транспортной полиции.

«Из-за непродуманных действий чиновников Росрыболоства и Росимущества на территории рыбного терминала сейчас распоряжаются несколько хозяев. Это приводит к рукотворному хаосу, — оценивает ситуацию управляющий АО ММРП Олег Креславский. — Кроме собственно рыбного порта, находящегося здесь исторически, сейчас пытаются навести свои порядки «Нацрыбресурс» и новый арендатор. Но полномочия первого, хоть он и является оператором морского терминала, распространяются только на предоставление места у причала. А полномочия второго основаны лишь итогах аукциона, законность проведения которого мы оспариваем в ФАС. Единственный оператор, имеющий право на перевалку груза в рыбном порту, это Мурманский морской рыбный порт».

В порту отмечают, что сложившаяся ситуация бьёт не только по экономическим интересам, но и по рыбопромышленникам.

«Столкнувшись раз, столкнувшись два с очередями в порту Мурманска, рыбаки могут уйти давно проторенными дорожками в соседнюю Норвегию», — заявили в порту.