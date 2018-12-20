Ростов-на-Дону, 20 декабря, 2018, 18:49 — ИА Регнум. Большое количество вопросов, заданных президенту России Владимиру Путину, обусловлено большим числом журналистов. Темы, по мнению главы федеральной Ассоциации защиты бизнеса (АЗБ), общественного уполномоченного по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александра Хуруджи, поднимались острые, но не критичные.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

«Президент говорил и о внешней политике — санкциях, конфликте с Украиной, ядерной войне и Керченском конфликте, и о внутренней — объяснял повышение пенсионного возраста, комментировал ситуацию с пытками и нарушениями во ФСИН, точечно вникал в ситуацию с дольщиками. Темы звучали острые, но не критичные», — сказал собеседник агентства.

По словам Хуруджи, как и предполагалось, по-прежнему много вопросов могут быть решены в ручном режиме. К примеру, как доставить в Москву больного ребенка или разобраться с газовиками в Ленинградской области.

«Тема экологии звучала неоднократно, и видно, что она президенту интересна. В частности, он достаточно четко ответил по теме мусора: «Этим никто со времен СССР не занимался». И анонсировал строительство 200 мусороперерабатывающих заводов в ближайшие 5 лет. У меня в продолжение этой темы есть сразу же предложения правительству. Предлагаю сэкономить, и деньги, которые сейчас чиновники планируют направить на спасение банков, перераспределить. Пусть средства пойдут на софинансирование капитальных затрат на мусороперерабатывающие заводы. Конкурсы на их строительство и будущие сделать прозрачными, а рост расходов населения и предпринимателей сделать плавным и предсказуемым за счёт механизмов сглаживания», — заключил комментатор.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 20 декабря, в Москве прошла большая итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. На неё было аккредитовано более 1,7 тыс. журналистов. Почти за четыре часа глава государства успел ответить на десятки вопросов представителей как крупных зарубежных и федеральных СМИ, так и журналистов из регионов России.