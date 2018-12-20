Москва, 20 декабря, 2018, 18:42 — ИА Регнум. Рекордный интерес СМИ к аргументированной и взвешенной позиции президента РФ Владимира Путина по внутренней и международной проблематике демонстрирует «эксклюзивность уровня открытости главы государства по любым темам и рост внимания к усилению позиций России в системе международных взаимоотношений». Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

«Сегодня для мирового сообщества прозвучало много важных заявлений российского президента. Главное из которых — призыв к сохранению мира, стабильности и международного баланса. Глава государства четко обозначил цель нашей страны — обеспечить устойчивое развитие экономики и социальной сферы, обеспечить благополучие россиян и продолжить выстраивание с международным сообществом гармоничных равноправных отношений», — отметил парламентарий.

Россия стремится следовать курсом на мирное разрешение любых проблем и противоречий, избегать новой гонки вооружений, которую навязывают США, обеспечивать безопасность страны и прав граждан, не поддаваться на провокации, политические демарши и санкционный шантаж, продолжая следовать в русле собственных национальных интересов при соблюдении международного права и уважения к партнерам, подчеркнул депутат.