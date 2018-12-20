Краснодар, 20 декабря, 2018, 17:22 — ИА Регнум. В тематике пресс-конференции Владимира Путина экономика и социальные вопросы начинают превалировать над политикой. Такое мнение по итогам пресс-конференции 20 декабря корреспонденту ИА REGNUM высказал доктор социологических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов.

Дарья Антонова ИА REGNM Пресс-конференция Владимира Путина. 20.12.2018

Собеседник агентства отметил, что лично для него самым важным вопросом пресс-конференции стала ситуация вокруг Украины и Азовского моря, отметив, что острый конфликт здесь не исключен. В то же время, подчеркнул Валерий Касьянов, эта пресс-конференция показала, что вопросы социально-экономического развития страны сегодня преобладают над политической проблематикой.

«Это хорошо, что экономика и социальные вопросы довлеют или начинают довлеть над политикой, потому что политизировать все не правильно. И президент делает на этом акцент, он снимает политические окраски и пытается говорить о том, что конкретно делается в стране по тому или иному вопросу», — отметил Валерий Касьянов.

Эксперт также отметил уровень организации и масштабы проведения пресс-конференции, отметив, что региональная повестка, несмотря на множество важных вопросов, не была задвинута на дальний план.

«И Дальний Восток, и Центр, и Сибирь получили ответы на свои вопросы, были подняты интересные темы. Я думаю, что Путин сам видит, чего не хватает для общей картины: нужна Хакасия — спрашивают Хакасию. Он очень много работает и с иносми, а это нужно делать с точки зрения и нашей политики», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря состоялась большая итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. На нее аккредитовались более 1700 журналистов, сама беседа с главой российского государства длилась почти четыре часа.