Симферополь, 20 декабря, 2018, 16:46 — ИА Регнум. Президент России показал всему миру наглядный пример приверженности принципам демократии и свободы слова. Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя большую итоговую пресс-конференцию Владимира Путина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Максим Додонов Красная Весна Россия. Крым. Победа

«Несмотря на большое количество вопросов по международной тематике, определяющей на пресс-конференции, как и в прошлые годы, была внутренняя повестка. Президент назвал реализацию национальных проектов основным условием прорывного развития нашей страны, выхода России в «новую лигу» экономики. Помимо этого, наш национальный лидер показал всему миру наглядный пример приверженности принципам демократии и свободы слова, продемонстрировал глубокое и детальное знание самых разных вопросов. Это касается и внешней политики, и экономики, и социальной сферы, и проблем конкретных российских регионов», — отметил Аксёнов.

Также, по его словам, важным моментом стал ответ на вопрос о санкциях против крымчан.

«Очевидно, что санкции против крымчан нарушают фундаментальные права человека, это проявление нового тоталитаризма, который рождается на Западе на наших глазах. Но на развитии крымской экономики санкции практически не сказываются», — подчеркнул глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин отметил противоречивость позиции Запада по крымскому вопросу.

«Что мы слышим, когда говорят об аннексии Крыма Россией. Что такое аннексия — силовой захват. Если это был силовой захват, то жители Крыма здесь ни при чём, они ни в чём не виноваты. Если они пришли и проголосовали, то тогда это не аннексия», — отметил Путин.