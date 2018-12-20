Москва, 20 декабря, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Тема, связанная с пенсионной реформой, — это вопрос, который будет кровоточить на протяжении десятилетий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Прозвучал вопрос о пенсиях, правда, после того, как два с половиной часа шла пресс-конференция. Это самый больной вопрос, который будет кровоточить на протяжении ближайших десятилетий. Это стратегическая ошибка президента Владимира Путина и его команды, что он поддался на уговоры того же (главы Счетной палаты и экс-министра финансов) Алексея Кудрина. Это в кудринской программе вопросом номер один была пенсионная реформа и ограбление граждан страны», — заявил Зюганов.