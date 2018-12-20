Москва, 20 декабря, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил уверенность президента РФ Владимира Путина в вопросах внешней политики и указал на недоработки при комментариях экономической ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Владимир Беляев ИА Красная Весна Геннадий Зюганов

«Держался довольно уверенно, владеет обстановкой, преимущественно очень лаконично и грамотно отвечает на вопросы, связанные с международной политикой. Что касается финансово-экономической ситуации, мне думается, что службы, которые ему дают показатели и характеристики, приукрашивают и лакируют финансовую обстановку», — сказал Зюганов, комментируя пресс-конференцию.

На цифры и данные также обратил внимание один из журналистов в ходе пресс-конференции.