Москва, 20 декабря, 2018, 16:14 — ИА Регнум. На развитие Крыма в течение двух лет Россия направит 300 миллиардов рублей. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

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«У нас существует федеральная целевая программа Крыма. На ближайшие два года для развития полуострова предусмотрели 300 миллиардов рублей. Параллельно с этим будет усиливаться и военная компонента», — отметил глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что Москва вправе строить свою военную политику в этом регионе так, как посчитает нужным.