Москва, 20 декабря, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Изменения в Конституции Российской Федерации — это предмет широкого общественного обсуждения. Об этом заявил в ходе итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Конституция РФ

Уральский журналист задал главе государства вопрос о возможных изменениях в Конституции России, связанных с введением государственной идеологии и национальной идеи. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что подобные изменения являются предметом широкого общественного обсуждения.

Напомним, 20 декабря в Москве проходит очередная итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина. На участие в ней аккредитовано более 1700 представителей российских и зарубежных средств массовой информации.