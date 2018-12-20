Москва, 20 декабря, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Количество обманутых дольщиков в России больше, чем заявляет официальная статистика. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 20 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство жилья

«Это никогда не закончится, никогда просто, если мы не наведем порядка и не перейдем к цивилизованным способам жилищного строительства», — сказал Путин.

Он напомнил, что перед отраслью стоит задача построить 128 млн кв. метров, но практика привлечения денег граждан с последующим безответственным расходованием этих денег должна прекратиться. При этом, по мнению президента Путина, стоимость жилья в России относительно невелика.

«Да, мы держим относительно низкий профиль стоимости жилья, но за счет чего? За счет того, что кто-то получает это жилье по относительно низким ценам, а у части людей деньги изымаются, и они вообще ничего не получают — ни денег, ни жилья. Вот в чем корень проблемы, корень зла. Поэтому нам нужно, безусловно, переходить на цивилизованные способы финансирования этой отрасли. Даже если это приведет к некоторому снижению в строительном секторе или даже к определенному повышению (стоимости)», — сказал президент.

Он потребовал от подчиненных разобраться с проблемой, помочь обманутым дольщикам и согласился, что официальные цифры о количестве пострадавших «не бьются с реалиями». «В реалиях проблема острее», — подтвердил Путин.

В частности, он собирается обговорить ситуацию с обманутыми дольщиками с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым, а также поручит ему встретиться с активисткой обманутых дольщиков, петербурженкой Аллой Андреевой, которая и задала ему вопрос на эту тему.

Андреева также заявила, что связывает убийство своего мужа, произошедшее в октябре 2015 года, со своей деятельностью по защите дольщиков ГК «Город», отметив, что расследование этого преступления не сдвигается с мертвой точки.

Активистка также добавила, что власти Петербурга обманывают относительно того, как решается проблема обманутых дольщиков в городе на Неве. В частности, прозвучала фамилия вице-губернатора Игоря Албина, курирующего строительную отрасль.

«Я вам обещаю, что обязательно уделю этому внимание, даже не сомневайтесь», — ответил Путин.

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В Петербурге к концу 2019 года не должно остаться ни одного «проблемного» дома с обманутыми дольщиками, обещал 26 октября глава комитета по строительству Санкт-Петербурга Леонид Кулаков. На сегодня в реестре обманутых дольщиков Петербурга значится почти 1 тыс. 300 фамилий.

«Правительство города ведет работу, чтобы в ближайшее время проблема обманутых дольщиков в Санкт-Петербурге была полностью решена. И рассчитываем, что новации федерального законодательства позволят более не порождать на строительном рынке обманутые ожидания граждан», — заявил 13 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.