Москва, 20 декабря, 2018, 15:12 — ИА Регнум. В целом по данным МВФ объемы расчетов в долларах в мире чуть-чуть снизились. При этом роль рубля как резервной валюты возрастает. Прежде всего, между странами ЕврАзЭС, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его мнению, роль рубля будет укрепляться. «Чтобы рубль укреплялся в качестве резервной валюты, нужно сократить его волатильность», — считает Путин.

«Курс рубля должен быть стабильным. В целом в РФ, по его словам, это удается сделать, что связано с деятельностью Центрального банка РФ», — заметил президент.

Более того, Путин отметил, что курс рубля стабилен и оторвался от колебаний цен на энергоносители.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, проходит итоговая пресс-конференция главы российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитованы более 1,7 тыс. журналистов.