Астана, 20 декабря, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Адвокаты, нотариусы и частные судебные исполнители в Казахстане будут проходить тестирование на платной основе, сообщили 20 декабря в пресс-службе министерства юстиции республики.

Питер Брейгель Младший. У нотариуса. 1618

В ведомстве уточнили, что тестовые задания будут разрабатывать республиканская коллегия адвокатов, нотариальная палата и палата частных судебных исполнителей.

В министерстве юстиции считают, что действующая система сдачи экзаменов требует более развитой технологии инфраструктуры и специально обученных кадров.

Отметим, в настоящее время претенденты проходят стажировку в коллегии адвокатов, нотариальной палате и палате частных судебных исполнителей, после чего аттестуются в специальных комиссиях. На одном из этапов аттестации организуется компьютерное тестирование.