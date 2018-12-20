Владивосток, 20 декабря, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Владимир Путин ответил на вопрос журналиста из Приморского края по поводу пенсионной реформы. Глава государства подчеркнул, что повышение пенсионного возраста — не необходимость сегодняшнего дня, а вопрос будущего, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

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«Вы помните, в начале 2000-х годов я говорил, что пенсионный возраст повышаться не будет. И на тот момент и невозможно было это сделать. У нас тогда и средняя продолжительность жизни была низка, и количество работающих граждан было выше. Сегодня у нас работающих всё меньше, а пенсионеров всё больше. Повышение пенсионного возраста — это не вопрос сегодняшнего дня. Это вопрос будущего. Да, 5−7 лет мы проживём в прежнем режиме. Но потом придётся всё равно повышать, и делать это нужно будет резко», — ответил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря 2018 года президент России Владимир Путин даёт традиционную пресс-конференцию.