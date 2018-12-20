Москва, 20 декабря, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не исключает возможности посещения туристических горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии. Такой ответ он дал на вопрос журналистки из Гостелерадиокомпании «Карачаево-Черкесия» Светланы Шагановой, не хочет ли он «изменить дзюдо и самбо» и покататься на лыжах на новом курорте «Архыз».

Kremlin.ru Лыжники

"Мне бы очень хотелось это сделать, но я в любом случае поздравляю вас с развитием этого дела. Это конкурентные преимущества республики, уверен, что они будут развиваться и дальше. Если смогу, приеду», — ответил Путин.

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Напомним, проект всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» реализуется в Карачаево-Черкесии с 2010 года. Первый сезон на курорте был открыт в декабре 2013 года. За зимний сезон катания «Архыз» посетили 35 тыс. туристов. За пять лет после этого курорт стал популярным среди туристов, только за новогодние каникулы 2017−2018 годов его посетили около 120 тыс. человек.

За девять месяцев курорты Карачаево-Черкесии посетили 1,1 млн человек. По итогам года ожидается, что общее число туристов достигнет 1 млн 350 тыс. человек.

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