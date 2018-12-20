Москва, 20 декабря, 2018, 14:42 — ИА Регнум. На сегодняшний день отношения России и Великобритании находятся в тупике. Об этом на сегодняшней пресс-конференции с журналистами заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о положении дел в российско-британских отношениях и о том, как на РФ отразится Вrexit.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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При этом глава государства отметил, что в интересах обеих стран «из этого тупика выйти». Что касается выхода Великобритании из ЕС, то это, по мнению Путина, опосредованно отразится и на России. Глава государства напомнил, что у РФ достаточно друзей в Великобритании, особенно в бизнес-среде, а британские компании активно работают на российском рынке.

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Напомним, после отравления в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего в пользу Лондона, и его дочери Юлии, официальные власти Великобритании развязали грязную кампанию, обвинив Россию в причастности к покушению. Позднее посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что официальному Лондону придётся ответить за выстроенную конфронтацию с Москвой и развал российско-британских отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в рамках большой ежегодной пресс-конференции. На мероприятие, которое началось ровно в полдень, аккредитовано рекордное число представителей СМИ — более 1,7 тысячи.