Москва, 20 декабря, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Государство может оказать экономическую поддержку геологоразведочным работам, заявил 20 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он рассказал, что в проекте стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2035 года предполагается и экономическая модель стимулирования.

«Особенно для освоения новых месторождений, где инфраструктура отсутствует, месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Речь, в частности, идёт о поддержке из федерального бюджета проведения геологоразведочных работ ранних стадий», — сказал он.

Кроме того, говорится о создании особых налоговых режимов для привлечения частных инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте предусмотрена инвентаризация уже открытых месторождений и поиск новых.