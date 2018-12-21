Вашингтон, 21 декабря, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Все предыдущие попытки «раз и навсегда» примирить Государство Израиль с израильскими арабами (палестинцами) потерпели то или иное фиаско. О том, в чем преимущество нового американского плана примирения, несмотря на которое план, скорее всего, ожидает судьба предшественников, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Особая зона

План Дональда Трампа по примирению израильтян и арабов, проживающих на тех же территориях, пока не обнародован, и оглашение его ожидается в марте следующего года. Но тенденции в американо-израильских отношениях и просачивающиеся в медиасферу подробности уже сегодня позволяют сделать предварительные выводы о возможностях и перспективах плана Трампа.

До сих пор концепции примирения строились на том, что следует оказывать особое внимание проблеме «палестинских беженцев», то есть тем, кто покинул свои дома в ходе войны 1948 года, и их потокам. Эта же проблема являлась источником неприемлемого для Израиля решения о судьбе Иерусалима. Смелый ход Трампа, снявшего в глазах США вопрос Иерусалима, вероятно, предполагает и передачу вопроса беженцев в ведение самих израильтян и палестинцев. Сначала — договор, а уже потом то, что из него следует. Например, если израильтяне и палестинцы сочтут нужным разделить Иерусалим, сделав его столицами одновременно Израиля и Палестины, то Трамп не против, конечно, если это решит проблему. Интересен также подход к сектору Газа, который этим планом предполагается расширить вглубь Египта и использовать как строительную площадку для морского порта и международного аэропорта. В зависимости от успеха первого шага качество жизни населения сектора возрастет пропорционально.

Почему, несмотря на имеющиеся в данном предложении преимущества, воплотить его в жизнь вряд ли удастся?

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