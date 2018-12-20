Москва, 20 декабря, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Работает нормально — так оценил президент РФ Владимир Путин работу губернатора Смоленской области Алексея Островского, отвечая на вопрос о губернаторах — представителей оппозиционных партий на пресс-конференции 20 декабря.

Kremlin.ru Владимир Путин и Алексей Островский

«Представитель ЛДПР уже несколько лет возглавляет Смоленскую область. В других регионах представители КПРФ есть. Ну и что? Они работают нормально», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста из Хакассии.

Глава государства также отметил, что не видит повода для каких-то волнений на счет выстраивания работы в регионах, куда в исполнительные органы власти пришли представители оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-конференция Владимира Путина проходит 20 декабря, на нее аккредитованы более 1700 журналистов — представителей иностранных, федеральных и региональных изданий.