Москва, 20 декабря, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Писатель Даниил Гранин незадолго до своей кончины жаловался президенту Владимиру Путину на обилие новостей о преступлениях и коррупции на телевидении. Об этом сам Путин рассказал в ходе своей пресс-конференции 20 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент отвечал на вопрос петербургского журналиста Сергея Лисовского о том, что на ТВ и в интернете появляется информация, «которая вряд ли достойна того эфирного времени, которое она забирает», после чего пересказал диалог с Граниным в их последнюю встречу до смерти писателя.

«Он мне говорит: «Слушайте, вы должны с этим что-то сделать.» — «С чем?» — «Ну, устал, мы все устали». — «От чего?». — «На всех экранах у нас: кто украл, сколько украл, как украл. До чего надоело! Неужели, у нас ничего светлого, приличного не происходит?». Я говорю: «Такова политика этих каналов наших». Но мне кажется, что все-таки за последнее время ситуация меняется в лучшую сторону, информация становится более сбалансированной», — заметил Путин.

Он признался, что редко заглядывает в интернет и у него почти не остается времени смотреть телевизор, хотя он старается отслеживать информационное поле. «Мне кажется, все-таки получше стало», — рассудил президент.

У Путина также поинтересовались, в чем он видит национальную идею строительства России и не видит ли необходимости обсудить это с народом по федеральным телеканалам.

«Я считаю, что в самом хорошем, неквасном смысле, патриотизм не может не быть основой укрепления нашего государства, в широком и самом благородном смысле этого слова», — заявил глава государства.

Он заметил, что пообсуждать предложенную журналистом тему было бы «невредно». Путин выразил надежду, что присутствующие на пресс-конференции сотрудники телеканалов отреагируют на призыв организовать телешоу по стратегическим важным вопросам долгосрочного развития страны.

Добавим, что Сергею Лисовскому удалось уже в шестой раз задать свой вопрос на пресс-конференциях Владимира Путина в разные годы. Лисовский возглавляет издающуюся в Петербурге газету «Общество и экология».