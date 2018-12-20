Москва, 20 декабря, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Сегодня, 20 декабря, президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос одного из женатых журналистов по поводу женитьбы. «Вы сами женаты и мне хотите такой же участи», — задал риторический вопрос Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Не можеть быть!» реж Леонид Гайдай. 1975. СССР Я тебе говорил, Володька, не женись быстро!

«В свое время, как порядочный человек, должен буду когда-то жениться», — уклончиво ответил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, в 12:00 по мск состоится ежегодная большая пресс-конференция главы российского государства Владимира Путина.

На это мероприятие аккредитовано рекордное количество журналистов — 1702.