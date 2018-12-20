Москва, 20 декабря, 2018, 13:37 — ИА Регнум. В России надо выстроить индустрию переработки мусора с учётом иностранного опыта. Об этом заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы никогда этим не занимались. Десятилетиями в советское время мусор сбрасывали в ямы», — заявил президент, отвечая на вопрос корреспондента из Челябинской области.

Путин сообщил, что перед страной стоят две задачи: ликвидация незаконных свалок и выстраивание индустрии переработки мусора. При этом, по мнению президента, нам необходимо учитывать иностранный опыт.

Также Владимир Путин сообщил, что в России необходимо построить 200 современных мусороперерабатывающих предприятий.

Напомним, 20 декабря в Москве проходит очередная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. На участие в ней аккредитованы более 1700 представителей российских и зарубежных средств массовой информации.