Южно-Сахалинск, 20 декабря, 2018, 13:34 — ИА Регнум. В ходе ежегодной пресс-конференции журналист из Японии задал Владимиру Путину вопрос о мирном договоре, возможной передаче части Курильских островов и присутствии США на японской Окинаве. Журналиста интересовало, не будет ли мало тех островов, передачу которых обсуждают в Японии, не стоит ли привлечь к переговорам США как третью сторону. Владимир Путин ответил, что в связи с присутствием американских войск в Японии, Россия не видит суверенитета этой страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Военная база США на Окинаве есть. Нам непонятен суверенитет Японии в этой ситуации. И люди в Японии против этой базы. И губернатор против её расширения. И люди выходят на улицы и протестуют против этой базы. Все против. Но это происходит. Без ответа на эти вопросы нам будет трудно принимать какие-то решения. Здесь у нас иллюзий нет никаких. Военные США в Японии — часть американских стратегических сил, вынесенная на периферию. Мы это понимаем, премьер-министр Абэ это понимает. Тем не менее у нас развиваются двусторонние отношения. Министр экономического развития Орешкин вернулся из командировки в Японию. Есть договоренности о поставках леса, другие проекты. Процесс сложный, но он идёт», — ответил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня 20 декабря 2018 года президент России Владимир Путин в 14-й раз даёт пресс-конференцию.