Москва, 20 декабря, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Вопрос возвращения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской государственной границы в Чёрном море, можно будет решать только после завершения расследования. Об этом на большой итоговой пресс-конференции 20 декабря заявил Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы всё время занимались этим вопросом. Господин Медведчук по поручению Порошенко, кстати говоря, постоянно этим занимается. И совсем недавно приезжал в Москву и ставил вопрос освобождения украинских военных, задержанных в Керченском проливе, точнее, в Чёрном море. Но я уже сказал, эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент заявил, что украинские руководители повышают свои рейтинги за счёт интересов страны и собственного народа, устраивая опасные провокации в адрес России.