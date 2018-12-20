Ростов-на-Дону, 20 декабря, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Большинство жителей российских регионов ожидают, что результатом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина станет «решение проблем в ручном режиме». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал глава федеральной Ассоциации защиты бизнеса (АЗБ), общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Уверен, что большинство людей в регионах ожидают привычного решения проблем в ручном режиме президентом России, а также ждут оргвыводов в отношении допустивших промахи региональных чиновников», — подчеркнул собеседник агенства.

По мнению Хуруджи, в ходе пресс-конференции будут подняты вопросы по мусорной реформе, нарушениях во ФСИН и условиях содержания заключённых, а также прозвучат просьбы о различных социальных льготах, увеличении пенсий.

ИА REGNUM напоминает, что на пресс-конференцию президента России, которая проходит сегодня, 20 декабря 2018 года, аккредитовалось 1702 представителя зарубежных, федеральных, региональных изданий. В большой пресс-конференции Владимира Путина принимают участие также несколько представителей СМИ из Ростовской области.