Москва, 20 декабря, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Волгоградские журналисты попросили президента Владимира Путина рассмотреть возможность восстановления Качинского училища, в котором до 1998 года велась подготовка военных летчиков. С такой просьбой представители СМИ обратились к главе государства во время большой пресс-конференции 20 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Сейчас уже 2018 год. 20 лет назад. Я не очень понимаю, что там осталось от этого легендарного училища. Действительно, вы правы, оно легендарное. Но Министерство обороны Российской Федерации выстаивает подготовку кадров в зависимости от потребностей вооруженных сил. Поэтому нужно посмотреть, что нужно сделать, чтобы не только память, но элементы традиций не были утрачены. Я посмотрю обязательно, посоветуюсь с Министерством обороны», — сказал Владимир Путин.

ИА REGNUM отмечает, что Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков было создано в 1910 году. За весь период существования учебного заведения из его стен вышли почти 17 тыс. летчиков, среди которых 342 Героя Советского Союза. Вопрос о воссоздании училища в городе-герое поднимался неоднократно. Например, в 2014 году с такой просьбой к Владимиру Путину обращались представители волгоградского областного общественного движения «Комитет защиты ветеранов военной службы. Тогда же ОНФ обратился к волгоградским депутатам с просьбой подготовить обоснование для возвращения учебного заведения по подготовке летчиков.