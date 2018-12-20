Москва, 20 декабря, 2018, 12:27 — ИА Регнум. В России зафиксирован незначительный положительный темп роста реальных располагаемых доходах населения, он составил 0,5%, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, тенденция сохранится, поскольку отмечен рост реальных зарплат населения за 10 месяцев 2018 года — это 7,4%, а по тогам года ожидается 6,7%, около 7%.

«Также в стране сокращается безработица — в 2018 году 4,8%», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени состоится ежегодная большая пресс-конференция главы Российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитовано рекордное количество журналистов — 1702.