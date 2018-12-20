Киев, 20 декабря, 2018, 12:27 — ИА Регнум. В 2018 году национальная полиция выявила 276 уголовных правонарушений в сфере торговли людьми, заявил глава нацполиции Сергей Князев во время пресс-конференции, сообщил 20 декабря официальный сайт ведомства.

Василий Поленов. Право господина. 1874

Обвинение в 149 случаях торговли людьми были предъявлены 109 лицам. Кроме того, полицейские ликвидировали 21 преступную группу.

«В настоящее время признаны потерпевшими в рамках уголовных производств 223 человека, из них: 135 женщин, 60 мужчин и 28 детей», — рассказал Князев.

Чиновник отметил, что в 2018 году выявлено на треть больше случаев сутенёрства, чем годом ранее. Всего подобных правонарушений выявлено 459.

Напомним, 14 декабря Сергей Князев рассказал о задержании 30 членов международной преступной группировки, занимавшейся торговлей людьми, и, в частности, вербовкой украинских моряков для транспортировки нелегалов.

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