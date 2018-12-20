Москва, 20 декабря, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Нефтяные котировки 20 декабря обновили годовые минимумы и приблизились к уровням лета 2017 года. Падение нефти смеси Brent ниже отметки $57 за баррель было спровоцировано двумя основными факторами, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Несмотря на решение ОПЕК+ о сокращении добычи сырья, участники рынка не верят в быстрое достижение баланса спроса и предложения, пока остается неопределенность в торговых взаимоотношениях США и КНР. Данные по запасам указывают на слабые темпы сокращения, что также указывает на давление на нефтяные цены со стороны избытка нефти и нефтепродуктов», — пояснил эксперт.

С другой стороны удар по нефти был нанесен решением американского регулятора повысить ставки по федеральным фондам и его намерения продолжить этот процесс в 2019 году повысив ставки еще два раза. Как правило, повышение ставок способствует укреплению национальной валюты, а между стоимостью доллара и нефтью наблюдается обратная корреляция.

«Таким образом, в ближайшей перспективе стоимость эталонного сорта Brent снизиться к $55,35. А в течение сегодняшнего дня, 20 декабря, можно ожидать уже первые попытки протестировать это уровень сверху», — полагает Егоров.

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