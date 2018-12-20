Москва, 20 декабря, 2018, 12:05 — ИА Регнум. На севере Москвы 20 декабря отрылась станция метро «Беломорская», передаёт «Москва 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

В торжественной церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня большое событие для Левобережного района — открывается долгожданная станция «Беломорская». Как говорят, на перспективных планах эта станция была обозначена еще в 60-х годах. Не прошло и 60 лет, как она появилась», — сказал он.

«Беломорская» расположена на «зелёной» ветке метро — Замоскворецкой линии. Станция не является конечной, она находится на действующем участке «Речной вокзал» — «Ховрино», из-за этого метростроители были вынуждены вносить ограничения в работу подземки, а основную работу проводили ночью.

Ожидается, что пассажиропоток «Беломорской» составит 110 тысяч человек в сутки.