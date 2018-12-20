Тверь, 20 декабря, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Развитие российских регионов — основной посыл, которые ждет от большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая состоится 20 декабря, экс-депутат тверского Заксобрания, общественный активист, председатель попечительского совета Тверской региональной организации «Возрождение Верхневолжья»Михаил Садовников.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Регионы, сельские поселения, наши малые города сегодня нуждаются в дополнительном внимании президента, нуждаются в развитии, именно здесь проблемы остры и актуальны. Основная часть населения живет не в Москве и Санкт-Петербурге, в любом регионе жизнь сложнее, тяжелее. Но именно здесь, в регионах, в малых городах население дает основную поддержку президенту и правительству. Поэтому жду посыл от президента максимально помогать регионам и развивать территории на местах», — отметил Михаил Садовников в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина начнется в 12:00 20 декабря. На пресс-конференцию аккредитовано рекордное количество журналистов — 1702, в том числе и от тверских СМИ.