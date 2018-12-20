Екатеринбург, 20 декабря, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Основными обсуждаемыми вопросами на итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина могут стать проблемы внешней политики страны. Такое мнение высказали уральские эксперты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Главными темами станут вопросы внешней политики. Новые вооружения, санкции, давление западных партнёров», — заявил политолог Александр Пирогов.

Председатель попечительского совета в Свердловском отделении партии «Опора России» Евгений Артюх также убеждён, что основной крен в ходе пресс-конференции будет сделан на вопросы внешней политики.

«Думаю, что тема напряженных отношений с Западом прозвучит. Обязательно Украина», — считает политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Москве пройдёт традиционная, 14-я по счёту итоговая пресс-конференция главы государства Владимира Путина. На участие в ней аккредитовано более 1700 представителей российских и зарубежных средств массовой информации.