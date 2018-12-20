Лондон, 20 декабря, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Министр труда и пенсий Великобритании Амбер Рудд заявила, что существует весомый аргумент для повторного референдума по Brexit, сообщает 20 декабря Press Association.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Данным аргументом, по мнению политика, является нежелание законодателей поддержать проект соглашения Лондона с Брюсселем по поводу размежевания, который был представлен премьер-министром королевства Терезой Мэй.

Радд признала, что ее мнение «расстроит» некоторых ее коллег по Консервативной партии, однако подчеркнула, что она продолжает быть приверженной соглашению премьер-министра.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания покинет Евросоюз. Если к тому времени не будет заключено соглашение об условиях выхода, то королевство выйдет из ЕС без всякого соглашения, что чревато серьезными экономическими проблемами.