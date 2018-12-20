Москва, 20 декабря, 2018, 10:01 — ИА Регнум. В Мосгордуму внесён законопроект о повышении штрафов за неоплаченную парковку. Документ опубликован на сайте регионального парламента, его автор — депутат Мосгордумы Татьяна Портнова («Единая Россия»).

Префектура Северо-Восточного административного округа Знак платной парковки в Москве

«В настоящий момент размер взимаемого административного штрафа за неоплату размещения транспортного средства на платной городской парковке в соответствии со статьей 8.14 КоАП города Москвы составляет 2 500 рублей, что не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности», — указано в пояснительной записке.

Портнова также сравнила размер штрафа со стоимостью парковки автомобиля в сутки, которая достигает на городской парковке 7140 рублей, а в капитальном паркинге 14 400 рублей. И предложила «в целях обеспечения соразмерности» установить административный штраф в размере 5000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 15 декабря действуют новые правила парковки, а также установлены новые тарифы. Час стоянки автомобиля достигает 380 рублей.