Москва, 20 декабря, 2018, 20:11 — ИА Регнум. Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года по накалу и интересу превзошла предыдущую. За традиционно оптимистичной преамбулой последовали непростые с психологической точки зрения вопросы, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Колядин.

Дарья Антонова ИА REGNM Журналисты на пресс-конференции Владимира Путина. 20.12.2018

По мнению эксперта, спектр затронутых вопросов был широк. Были озвучены и основные экономические моменты, важные для страны — от производства отечественных лекарств до проблем сельского хозяйства.

«Вопросы общественной жизни показали ровное отношение президента ко всем партиям, к оппозиционно настроенным в том числе. И в этой связи не прозвучало на мой взгляд важное — отношение президента к назревшей политической реформе, в которой страна нуждается», — считает политолог Андрей Колядин.

Особо эксперт подчеркнул конкретизацию международной повестки.

«Были затронуты конкретные вопросы международных отношений с Японией, Турцией, Сирией. Было ещё раз сказано о нелепостях санкций против России со стороны США и стран Европейского союза. В целом пресс-конференция, на мой взгляд, вышла не самой скучной из уже проходивших», — заключил Андрей Колядин.

Напомним, 20 декабря 2018 года президент России Владимир Путин провёл большую 14-ю пресс-конференцию в Центре международной торговли в Москве. Глава государства отвечал на вопросы журналистов в течение 3 часов 43 минут. За это время он ответил на вопросы 53 представителей СМИ.