Токио, 20 декабря, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Премьер-министр островного государства Нобусукэ Киси в 1960 году намеревался согласовать с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром вопрос получения не четырёх, а двух Курильских островов — Шикотана и Хабомаи. Об этом говорится в документах, рассекреченных накануне японским МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Согласно тексту документальных свидетельств, пишет портал urdupoint.com, Киси (дед сегодняшнего главы правительства Японии Синдзо Абэ) был готов подписать мирный договор с советским правительством на условиях передачи Шикотана и группы небольших островков Хабомаи. Также японские рыбаки должны были получить гарантии СССР на свободный промысел в районе островов Кунашир и Итуруп.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») написал в Facebook, что ради заключения с Токио мирного договора российские власти, по-видимому, два «спорных» курильских острова намерены просто передать Японии, а еще два собираются демилитаризовать.

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