Якутск, 20 декабря, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Задать вопросы на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина попытаются четыре журналиста из Якутии. Республику будут представлять сотрудники телеканала «Якутия24», газет «Эхо столицы» и «Якутия», а также интернет-портала «Якутия.инфо», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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На мероприятии будут присутствовать якутские журналисты Максим Кардозу, Галина Новикова и Александр Ильин. Интернет-издание «Якутия.инфо» будет представлять блогер Георгий Андреев, информирует «Якутия24». Телеканал будет вести прямую трансляцию пресс-конференции, в Якутии она начнётся в 18:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент России Владимир Путин будет отвечать на вопросы представителей СМИ. Большая пресс-конференция начнётся в 12:00 по московскому времени.