Брюссель, 20 декабря, 2018, 05:44 — ИА Регнум. Еврокомиссия разработала экстренный план на случай выхода Великобритании из состава ЕС без заключения соглашения (так называемый жесткий Brexit), заявил еврокомиссар по вопросам евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис на пресс-конференции.

Brexit

По его словам, ЕК решила разработать меры на случай «жесткого Brexit» из-за неопределенности вокруг ратификации проекта соглашения, достигнутого между Евросоюзом и британским премьер-министром Терезой Мэй. В связи с этим был разработан пакет из 14 мер для тех регионов, которые могут наиболее серьезно пострадать в случае выхода Соединенного Королевства из ЕС без сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря кабинет министров правительства Великобритании начал подготовку к «жесткому Brexit» на случай отказа парламента ратифицировать соглашение. По словам пресс-службы британского кабмина, ситуация по выходу страны из ЕС достигла такой стадии, «когда нужно ускорить приготовления».