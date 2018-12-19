Москва, 20 декабря, 2018, 01:59 — ИА Регнум. Интерес соотечественников к президенту РФ Владимиру Путину с годами растет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Kremlin.ru Владимир Путин на Северо-Кавказском молодёжном образовательном форуме «Машук-2018»

Отвечая на вопрос о большом интересе к предстоящей 20 декабря пресс-конференции главы государства, Песков заявил:

«Путин — это президент, к которому интерес с годами не теряется, а только возрастает».

Кроме того, отметил Песков, интерес вызван сложившейся обстановкой на международной арене и ролью России в геополитике. Людей также волнуют проблемы и в целом жизнь внутри страны, которая «так или иначе связана с президентом».

Напомним, ежегодная пресс-конференция Путина состоится 20 декабря. В этом году на нее аккредитовалось рекордное число представителей СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Песков назвал основные темы предстоящего мероприятия. Глава государства будет говорить с журналистами о политике, экономике, на социальные темы.