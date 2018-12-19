Каракас, 19 декабря, 2018, 21:44 — ИА Регнум. Парламент Венесуэлы инициировал расследование, чтобы выяснить истинные намерения чавистского правительства и администрации президента России Владимира Путина. Это произошло после публикации новости о том, что русские размышляют над созданием военно-воздушной базы на карибском острове Орчила, сообщает сегодня, 19 декабря, испанское издание El Mundo.

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На прошлой неделе в Каракасе приземлились два русских сверхзвуковых самолета-бомбардировщика, после чего на протяжении двух дней проходили военные учения. Эти события связаны с замыслом постройки первой базы РФ на Карибах, в 200 км от столицы Венесуэлы — через шесть десятилетий после ужаса, пережитого человечеством в ходе кубинского ракетного кризиса.

«Конституция запрещает размещение иностранных военных баз на венесуэльской территории, — подчеркнул во вторник Франсиско Сукре, председатель комитета по внешней политике Национальной ассамблеи. — Мы проверяем данную информацию на достоверность».

Орчила представляет собой «райский островок», попасть на который могут только члены семьи президента и его друзья, уточняет El Mundo. Именно там несколько часов содержался под стражей Уго Чавес в ходе попытки государственного переворота, провалившейся в 2002 году.

Спекуляция сведениями о намерениях Кремля, официально не подтвержденными Каракасом, произошла после того, как воинственные призывы Николаса Мадуро зазвучали громче обычного. В понедельник венесуэльский лидер в очередной раз обратился к революционным ополченцам и военным с речью о защите Родины от предполагаемой угрозы со стороны США, Колумбии и Бразилии.

«Может случиться, что оккупационные империалистические силы вторгнутся на территорию нашего отечества. Но живыми они оттуда не выйдут, поскольку народ будет искать их. Так что будьте бдительны! Наступательная операция должна быть подготовлена, чтобы ударить в сердце врага, который осмелится коснуться земли Венесуэлы, вырвать сердце врага на своей собственной земле. Иншаллах, иншаллах!» — восклицал «сын Чавеса».

А во вторник Диосдадо Кабелло, второй по значимости человек в чавистском движении, настаивал на провозглашении «североамериканского империализма» злейшим врагом революции. Однако планы постройки российской военной базы не подтвердил и он. «Если бы это было правдой! Не одна, но две, четыре, десять [баз]. Те, кто имеет 800 баз по всему миру, встревожены из-за приземления трех русских самолетов с визитом вежливости», — сказал глава Национальной учредительной ассамблеи в ходе пленарного заседания.

«Чтобы разместить военную базу, нужно много денег, такое не делается в одночасье. Это в интересах обеих сторон, но у них больше желания, чем средств», — объяснил испанскому изданию Росио Сан Мигель, президент организации «Гражданский контроль над безопасностью, обороной и национальными вооруженными силами». «Кроме того, есть огромная разница между Карибским кризисом и тем, чем могло бы реально закончиться российское присутствие в Венесуэле», — добавил он.

И все же не прошло и недели с тех пор, как в Каракасе побывали знаменитые «белые лебеди» российской авиации, как военные эксперты, близкие к правительству РФ (такие, как Шамиль Гараев), признали, что им бы хотелось включить Венесуэлу в список пунктов назначения перелетов на большие расстояния, отмечает El Mundo.

«Визит бомбардировщиков призван быть посланием для США: у нас есть ключ, и мы можем войти. Особенно к правителю, которому через несколько дней понадобится легитимация власти такой могущественной страной, как Россия», — резюмировал Сан Мигель.