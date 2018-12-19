Вашингтон, 19 декабря, 2018, 18:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии. Об этом 19 декабря сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванное официальное лицо.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп. Трамп

Как отмечает издание, вывод войск из Сирии стал бы резким поворотом политики Соединённых Штатов, который «оставит курдских союзников Америки на милость турецким войскам, которые давно хотят преследовать силы, которые они рассматривают как террористов».

Подчёркивается, что ещё на минувшей неделе должностные лица в Белом доме оспаривали идею о том, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) побеждено, и предполагали, что военное присутствие США в Сирии будет сохраняться.

Напомним, ранее сегодня Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, что Соединённые Штаты «победили ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии», и подчеркнул, что это было «единственной причиной, почему США находились там» в течение его президентства.

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