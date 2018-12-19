Москва, 19 декабря, 2018, 18:29 — ИА Регнум. Возвращение в СССР стало невозможным не только по политическим, но и по чисто экономическим соображениям. Об этом 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM рассказал социолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, комментируя итоги опроса, проведённого экспертами «Левада-центра», который показал рост числа граждан РФ, ностальгирующих по Советскому Союзу.

Ваучер (Приватизационный чек) 1992 года

«Ностальгия по СССР отнюдь не означает желания вернуться в СССР, — сказал Кагарлицкий. — Однако, что ещё более важно, независимо от этого желания, чисто технически нет такой возможности. Она была до 1993−1994 годов, но в настоящее время мы имеем другую структуру общества, другую структуру экономики и другой образ жизни. Всё это, конечно, должно быть преобразовано, но нельзя просто всё развернуть назад».

По мнению Кагарлицкого, сейчас нет смысла выдвигать даже лозунг отмены или пересмотра результатов приватизации, потому что та экономика, которая сложилась сейчас в РФ, очень мало похожа на экономику, сложившуюся после приватизаций в 1991—1995 годах.

«Нет уже многих предприятий, нет той структуры производства, нет трудовых коллективов, — обратил внимание социолог. — А то, что есть, встроено в другие производственные технологические и экономические цепочки. Поэтому сейчас можно выдвигать лозунг национализации, но бесполезно выдвигать лозунг ренационализации. Может быть, то, что нужно национализировать, вовсе не обязательно было приватизировано в 1991—1996 годах. Может быть, нужно перевести в собственность государства те предприятия, которые были построены уже после 1996 года?»

Напомним, что итоги опроса, проведённого специалистами «Левада-центра», показали, что в 2018-м году доля сожалеющих о распаде СССР в 2,5 раза превысила тех, кто не скучает по советским временам (66% против 25% соответственно).

Как уточняет сайт «Левада-центра», иерархия причин, которыми респонденты характеризуют свои сожаления о распаде, в целом осталась без изменений. Каждый второй (52%) поддержал мнение, что была «разрушена единая экономическая система», каждый третий (36%) объясняет ностальгию потерей «чувства принадлежности к великой державе», ещё 31% — возросшим недоверием и ожесточённостью.