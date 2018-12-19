Москва, 19 декабря, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Россия будет отвечать зеркально на новые случаи высылки российских журналистов с территории Украины, заявила 19 декабря на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, зеркальные действия российского государства применяются в ответ на прямые угрозы журналистам со стороны властей некоторых государств, а также давление, вплоть до депортации.

«Вот когда речь идет о чем-то подобном, то в последние годы, к сожалению, мы вынуждены были действовать зеркально», — сказала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что всем журналистам, включая одиозных украинских авторов откровенных фейков, предоставлены все возможности для работы на территории России.

«Но в случае, когда в отношении журналистов применяют такие меры, как высылки, мы вынуждены действовать зеркально», — добавила Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины с 2014 года систематически препятствуют работе российских журналистов на украинской территории, а многие граждане Украины, официально сотрудничавшие с российскими СМИ, подверглись преследованиям силовиков или банд националистов.