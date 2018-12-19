Нью-Дели, 19 декабря, 2018, 18:42 — ИА Регнум. Лидер оппозиции и президент партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Рахул Ганди на митинге в столице штата Тамилнаду (Ченнаи) выступил против правительства страны с обвинением в разрушении государственных институтов, а именно Верховного суда и резервного банка Индии.

Global Panorama Рахул Ганди

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», лидер ИНК также осудил политику правящей партии Бхарат Джаната Парти (БДП) в области культуры. Он заявил, что руководство страны нацелено на установление единой индусской идеологии по всей стране, при этом игнорируя интересы национальных и религиозных меньшинств.

Рахул Ганди также выступил в поддержку сохранения тамильского языка, культуры и традиций.