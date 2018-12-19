Омск, 19 декабря, 2018, 14:03 — ИА Регнум. До 31 марта 2019 года будут проведены изменения в структуре правительства Омской области. Об этом сегодня, 19 декабря, заявил губернатор региона Александр Бурков, комментируя последние кадровые перестановки. По его словам, с 18 декабря облправительство начало работать в новом составе.

Dima Ostrovsky Правительство Омской области

«Структуру правительства мы меняли в целях реализации задач, поставленных президентом РФ, — это национальные проекты, майский указ и приоритеты развития Омского региона», — объяснил Бурков.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, теперь под личным контролем губернатора находятся министерство финансов, главное управление финансового контроля, главное управление региональной безопасности, госжилинспекция, госстройнадзор, главное государственно-правовое управление.

На базе двух существующих сейчас министерств и четырёх главных управлений появятся пять министерств. Минстрой будет разделён на министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства и министерство энергетики и ЖКК. Полномочия минпрома в сфере строительства и транспорта перейдут к созданному министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства. К минпрому же присоединят главное управление информационных технологий. Появится министерство промышленности, связи, цифровых технологий и научно-технической деятельности.

На базе ГУ региональной безопасности создадут министерство региональной безопасности. ГУ внутренней политики, объединившись с ГУ информационной политики, образует министерство внутренней политики и информации.

«Мы постарались уйти от суперведомств с большим количеством разноплановых функций и с размытой ответственностью», — прокомментировал Бурков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Омской области лишились должностей сразу четверо вице-губернаторов и двое министров. Это глава минздрава Андрей Стороженко, глава минимущества Борис Смольников, вице-губернаторы Игорь Бондарев, Сергей Фролов, Владимир Компанейщиков и Татьяна Вижевитова.

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На места ушедших в отставку чиновников пришли новые люди. Они приступили к своим обязанностям с 18 декабря. Это вице-губернаторы Татьяна Дернова, Владимир Куприянов, Антон Заев, Михаил Каракоз, министр здравоохранения Дмитирий Вьюшков, и. о. главы минимущества Евгений Козлов.

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Между тем для омского политолога Андрея Рудакова эти кадровые перестановки неожиданностью не стали. По его словам, удивительно то, что они не произошли ранее, ведь уроженец Свердловской области Александр Бурков руководит Омской областью с октября 2017 года. В сентябре 2018 года он одержал победу на выборах главы региона, получив более 80% голосов.

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У профессора Омского государственного университета путей сообщения Сергея Костарева новые назначения восторгов не вызвали, наоборот — навеяли уныние. Он считает, что среди новых управленцев нет «людей с харизмой».