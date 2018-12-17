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«Не знаю, на что теперь жить»: омская вице-губернатор об отставке

Политика

Правительство Омской области покидают сразу трое вице-губернаторов, среди них Татьяна Вижевитова, заработавшая за 2017 год 3,48 млн рублей

«Не знаю, на что теперь жить»: омская вице-губернатор об отставке
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Омск, 17 декабря 2018, 06:22 — REGNUM  В Омской области большой общественный резонанс вызвала появившаяся 14 декабря информация об отставке сразу трёх вице-губернаторов — Татьяны Вижевитовой, Владимира Компанейщикова и Сергея Фролова. Официального подтверждения этой информации на сайте областного правительства к 09:00 по местному времени 17 декабря до сих пор нет, однако Вижевитова прокомментировала эту ситуацию местным масс-медиа.

«Мне действительно предложили покинуть пост заместителя главы Омской области. Губернатор (Александр Бурков — прим. ИА REGNUM ) вчера вечером (14 декабря) пригласил меня и сообщил об этом. Я попросила доработать три месяца до пенсии, чтобы уйти с почестями, но нет», — цитирует Татьяну Вижевитову «СуперОмск».

По словам чиновницы, увольнение стало для неё неожиданностью.

«Даже не знаю, на что теперь жить», — сказала она.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно сведениям о доходах, Татьяна Вижевитова за 2017 год заработала 3,48 млн рублей. При этом, по данным Омскстата, средняя зарплата в Омской области за январь-сентябрь 2018 года — 32 464 рубля.

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