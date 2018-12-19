Москва, 19 декабря, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Закон о возмещении нанесенного ущерба инвесторам в случае ликвидации игорной зоны Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Игровые автоматы

Речь идет о ситуациях ликвидации игорной зоны или изменении ее границ. Если это происходит менее, чем через 10 лет после ее создание, то инвесторы теперь смогут получить компенсацию средств, которые они теряют от изменений территории игорной зоной.

Кроме того, закон также устанавливает, что в случае, если правительство РФ приняло решение о ликвидации или изменении границ игорной зоны, то ликвидировать или изменять территорию можно будет не менее, чем через 3 года со дня принятия такого решения.

С 2009 году в РФ функционируют четыре игорные зоны: «Азов-Сити» в Краснодарском крае, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Приморье» в Приморском крае и «Янтарная» в Калининградской области.