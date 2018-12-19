Москва, 19 декабря, 2018, 12:23 — ИА Регнум. В Москве установили дифференцированную шкалу для административных штрафов в зависимости от вида и значительности нарушений требований к размещению сезонных (летних) кафе. Соответствующий закон в трёх чтениях был принят на заседании в Московской городской думе 19 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

thomaspedrazzoli Летнее кафе

«Принятие закона города Москвы «О внесении изменения в статью 6.13 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» будет способствовать снижению количества правонарушений, совершаемых при размещении сезонных (летних) кафе в городе Москве», — заявил депутат Московской городской думы Сергей Зверев («Единая Россия»).

Так, за нарушение установленных правительством Москвы сроков монтажа, демонтажа, размещения летних кафе установлен административный штраф для должностных лиц в размере 30 тыс. рублей; для юридических лиц — 100 тыс. рублей.

Размещение летнего кафе на стационарных предприятиях общественного питания с превышением площади и (или) нарушением места размещения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 30 тыс. рублей; на юридических лиц — 150 тыс. рублей.

Размещение летнего кафе, не включенного в схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 30 тыс. рублей; на юридических лиц — 200 тыс. рублей.

Нарушения, совершенные в границах улично-дорожной сети, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 30 тыс. рублей; на юридических лиц — 300 тыс. рублей.

Неисполнение законных требований уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы по контролю за использованием объектов недвижимости об устранении нарушений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 50 тыс. рублей; на юридических лиц — 500 тыс. рублей.

Зверев добавил, что в Москве успешно развивается инфраструктура сезонных кафе, но вместе с тем растет количество нарушений порядка их размещения. Так, в 2017 году Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявлено 356 нарушений, а в 2018 году — 454.

Как сообщало ИА REGNUM, сезон работы летних кафе в столице длился с 1 апреля до 1 ноября. Всего в 2018 году в Москве было открыто 2575 кафе.