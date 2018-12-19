Москва, 19 декабря, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Закон, уточняющий нормы и правила работы для участников долевого строительства, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Основные изменения затронут именно застройщиков. Так, теперь вместо солидарной ответственности они будут обязаны нести субсидиарную. Таким образом, в случае недополученных долгов граждане-дольщики смогут обращаться не только к контролирующим лицам компании, но и к третьим лицам. Как объясняли ранее в профильном комитете Госдумы, это существенно облегчит возможность граждан вернуть свои средства, так как сегодня они зачастую не могут обратиться к контролирующим лицам компании из-за того, что они находятся за пределами РФ.

Кроме того, если застройщик банкрот, то теперь обязанности по достройке и передаче дольщикам распространятся не только на квартиры, но и на недостроенные машиноместа и кладовки площадью до 7 кв. метров. Сейчас у дольщиков нет прав претендовать на достройку таких объектов.

Закон также обязывает всех застройщиков начать использовать эскроу-счета раньше, чем планировалось. Так, они должны были перейти на них с 1 июля 2019 года, но закон прописывает, что это нужно сделать с 1 января 2019 года, чтобы недобросовестные застройщики не успели получить большое количество разрешений на строительство и заключить договоры долевого участия без таких счетов. Кроме того, эскроу-счета теперь также будут обязательными не только в отношении новых объектов, но и в отношении текущих.

По новым нормам, застройщиками теперь могут считаться все хозяйственные общества, которые за три года возвели не менее 5 тыс. квадратных метров многоквартирных домов (а не 10 тыс. кв. метров, как было ранее). При этом закон запрещает застройщику привлекать средства дольщиков по нескольким градостроительным планам земельного участка одновременно. Проверять финансово-хозяйственную деятельность застройщиков будет Фонд защиты дольщиков. Все проверки будет исключительно внеплановые.

Помимо этого, застройщики теперь смогут страховать свои риски не только в страховой компании, а в Фонде защиты прав дольщиков. Такие поправки были внесены в документ в последний момент из-за того, что Центробанк РФ запретил крупной страховой компании «Респект» страховать застройщиков. Это могло подорвать работу большинства застройщиков, работающих по ДДУ. Поэтому, отмечал ранее глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия»), застройщикам надо позволить страховать свои риски не в страховой компании, а в ППК Фонд Защиты дольщиков.