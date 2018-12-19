Екатеринбург, 19 декабря, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Российское общество пока психологически не готово к налогу на домашних животных, поэтому вводить его пока не стоит. Об этом заявил глава комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления свердловского Законодательного собрания Михаил Ершов в ходе пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «101 далматинец». Реж. Вольфганг Райтерман, Клайд Джероними, Хэмильтон Ласки. 1961. США Выгул собаки

«Время для введения такого налога еще не наступило. Мы психологически к этому не готовы», — уверен Ершов.

Одна из проблем, которые могут появиться в результате введения налога, связана с сельскими поселениями, считает депутат. Нужно понять, что тогда делать с сельчанами, разводящими домашний скот, подчеркнул депутат.

Инициативу о введении налога поддержала руководитель свердловского благотворительного фонда «ЗООзащита» Анна Вайман.

«Это хорошее предложение, которое требует времени для его реализации», — заявила зоозащитник.

Впрочем, эксперт признала, что на данном этапе внедрить закон «практически нереально», ведь население к этому новшеству «не готово».

Напомним, в декабре 2017 года глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») обещал, что налог на домашних питомцев не будет введен парламентариями.

Слухи о введении налога появились в связи с обсуждением Госдумой законопроекта об ответственном отношении к животным. Вводятся новые правила отлова бездомных животных, прописываются правила содержания и выгула домашних животных. В частности, полностью запрещается умерщвление животных под любым предлогом — как самостоятельное (чем промышляют так называемые «догхантеры», убивающие бродячих собак на улицах), так и в рамках содержания в приюте.

Вместе с тем законопроект никаких поправок в Налоговый кодекс изначально не предполагал.